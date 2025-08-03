Павел Дуров подарил своей девушке на юбилей NFT-лягушку за 4,2 млн рублей

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Основатель мессенджера Telergam Павел Дуров сообщил, что подарил своей девушке Юлии Вавиловой на день рождения NFT-лягушку стоимостью примерно 52,5 тысячи долларов – около 4,2 миллиона рублей.

"Сегодня моей девушке исполняется 25 лет. Она собирает розовые/фиолетовые подарки на киберпанковском фоне, поэтому мне пришлось заплатить 15 000 TON (52 500 долларов) за плюшевого Пепе", – написал Дуров в своем телеграм-канале.

Он также спросил мнение у своих подписчиков, стоил ли этот подарок такой суммы.

В мае Дуров купил для Вавиловой роль в голливудском фильме за 400 тысяч долларов. Он выкупил лот на благотворительном гала-вечере amfAR, который состоялся в рамках 78-го Каннского кинофестиваля.

Сама Вавилова назвала эту ночь лучшей в своей жизни. Не уточняется, о каком именно проекте идет речь, но режиссер уже известен – Спайк Ли. Он работал над картинами "Не пойман – не вор" и "Олдбой".