Американский рэпер Snoop Dogg поспорил с Павлом Дуровым о детях

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Американский рэпер Snoop Dogg (настоящее имя – Келвин Кордозар Бродус – младший. – Прим. ред.) резко высказался об основателе мессенджера Telegram Павле Дурове и его большом количестве наследников.

"Йоу, Дуров, слышал, у тебя уже 106 детей? Чел, да ты не детей заводишь, а плодишь щенков", – написал рэпер на своей странице в соцсети X, посоветовав предпринимателю "притормозить".

Дуров ответил шуткой, предложив раскрыть музыканту "несколько советов", и пригласил продолжить общение в Telegram, где "правит конфиденциальность".

В июле прошлого года выяснилось, что благодаря донорству у Дурова появилось более 100 биологических детей в 12 странах. По его словам, все началось около 15 лет назад, когда один из друзей уговорил предпринимателя сдать биологический материал в клинику, так как его знакомый не мог иметь детей.

Затем уже руководитель клиники предложил Дурову сдать больше образцов, чтобы анонимно помочь другим людям своим высококачественным материалом. Ситуация стала поводом для предложения депутатов ГД РФ, по которому в стране могут создать реестр с информацией о числе рожденных от доноров детей.