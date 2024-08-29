Павла Дурова лишили родительских прав на троих детей

Пока основатель Telegram Павел Дуров разбирается со проблемами вокруг мессенджера во Франции, в Швейцарии его лишили родительских прав на троих детей.

Ранее бывшая девушка предпринимателя Ирина Болгар заявила, что он пять раз применял физическое насилие по отношению к их малолетнему сыну. Кроме того, по ее словам, Дуров лишил своих наследников алиментов в размере 150 тысяч евро в месяц.



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