Лесной пожар в районе Тепе-Оба в Крыму полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Лесной пожар в Крыму в районе Тепе-Оба под Феодосией полностью ликвидирован, сообщает РИА Новости.

Информации о пострадавших не поступало.

Сухая трава загорелась в Крыму в районе горной местности Тепе-Оба 25 августа. В связи с распространением огня сотрудники МЧС были вынуждены объявить эвакуацию жителей СНТ "Рассвет" и "Волна". Их перевезли в пункты временного размещения.

Вечером того же дня на отдельных участках горения наблюдался переход на верховой пожар. К утру 26 августа вертолеты ведомства успели сбросить на площадь возгорания 50 тонн воды. Спасатели производили водозабор с моря.

Вместе с тем пожарным удалось не допустить распространения огня на близлежащее село Южное. Накануне пожар был локализован на площади 150 гектаров.

