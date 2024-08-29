29 августа, 07:54Происшествия
Лесной пожар в районе Тепе-Оба в Крыму полностью ликвидирован
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Лесной пожар в Крыму в районе Тепе-Оба под Феодосией полностью ликвидирован, сообщает РИА Новости.
Информации о пострадавших не поступало.
Сухая трава загорелась в Крыму в районе горной местности Тепе-Оба 25 августа. В связи с распространением огня сотрудники МЧС были вынуждены объявить эвакуацию жителей СНТ "Рассвет" и "Волна". Их перевезли в пункты временного размещения.
Вечером того же дня на отдельных участках горения наблюдался переход на верховой пожар. К утру 26 августа вертолеты ведомства успели сбросить на площадь возгорания 50 тонн воды. Спасатели производили водозабор с моря.
Вместе с тем пожарным удалось не допустить распространения огня на близлежащее село Южное. Накануне пожар был локализован на площади 150 гектаров.
Новости регионов: общая площадь пожара под Феодосией составляет 150 гектаров