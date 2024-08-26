Пожар под Феодосией распространился на 150 га

Площадь пожара под Феодосией к настоящему моменту составляет 150 гектаров, передает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, пожарным удалось не допустить распространения огня на близлежащее село Южное.

В настоящее время в ликвидации огня принимают участие 470 специалистов. К процессу тушения также привлечены более 100 единиц техники, однако работа пожарных осложняется порывистым ветром.

Сухая трава загорелась в Крыму в районе горной местности Тепе-Оба 25 августа. В связи с распространением огня сотрудники МЧС были вынуждены объявить эвакуацию жителей СНТ "Рассвет" и "Волна". Их перевезли в пункты временного размещения.

Вечером того же дня на отдельных участках горения наблюдался переход на верховой пожар. К утру 26 августа вертолеты ведомства успели сбросить на площадь возгорания 50 тонн воды. Спасатели производили водозабор с моря.

