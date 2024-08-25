Площадь пожара в Крыму увеличилась до 45 гектаров

Фото: МЧС России

Площадь пожара под Феодосией в Крыму увеличилась до 45 гектаров, рассказала пресс-служба МЧС РФ.

"На отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар", – предупредили там.

Сейчас к тушению привлечены более 380 специалистов и 105 единиц техники, включая два вертолета Ми-8.

Сухая трава загорелась в районе горной местности Тепе-Оба 25 августа. Из-за этого пришлось начать эвакуацию жителей СНТ "Рассвет" и "Волна". Некоторых уже разместили в пунктах временного размещения.

