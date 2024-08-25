25 августа, 23:44Происшествия
Площадь пожара в Крыму увеличилась до 45 гектаров
Фото: МЧС России
Площадь пожара под Феодосией в Крыму увеличилась до 45 гектаров, рассказала пресс-служба МЧС РФ.
"На отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар", – предупредили там.
Сейчас к тушению привлечены более 380 специалистов и 105 единиц техники, включая два вертолета Ми-8.
Сухая трава загорелась в районе горной местности Тепе-Оба 25 августа. Из-за этого пришлось начать эвакуацию жителей СНТ "Рассвет" и "Волна". Некоторых уже разместили в пунктах временного размещения.
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