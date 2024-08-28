28 августа, 09:47Происшествия
Лесной пожар в районе Тепе-Оба в Крыму локализован на площади 150 га
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Лесной пожар в районе Тепе-Оба под Феодосией в Крыму локализован на площади 150 гектаров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
Сухая трава загорелась в Крыму в районе горной местности Тепе-Оба 25 августа. В связи с распространением огня сотрудники МЧС были вынуждены объявить эвакуацию жителей СНТ "Рассвет" и "Волна". Их перевезли в пункты временного размещения.
Вечером того же дня на отдельных участках горения наблюдался переход на верховой пожар. К утру 26 августа вертолеты ведомства успели сбросить на площадь возгорания 50 тонн воды. Спасатели производили водозабор с моря.
Вместе с тем пожарным удалось не допустить распространения огня на близлежащее село Южное.
Новости регионов: общая площадь пожара под Феодосией составляет 150 гектаров