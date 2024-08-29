Daily Mail: конспирологи назвали подругу Дурова Юлию Вавилову агентом Моссада

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Британский таблоид Daily Mail считает, что девушка основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова могла стать причиной его задержания во Франции, сообщает "Газета.ру".

Издание отмечает, что Вавилова поделилась геолокацией в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что могло предупредить французские власти о местоположении Дурова.

Как полагают эксперты, именно посты Вавиловой в соцсети могли послужить сигналом для французских властей и позволили им подготовиться к задержанию Дурова.

"Это дало повод сторонникам теории заговора предположить, что Вавилова – агент Моссада , которая решила заманить его в лапы западных спецслужб", – говорится в статье.

Спецслужбы Франции задержали Дурова 24 августа. Накануне суд в Париже предъявил основателю Telegram обвинение в нескольких правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Только за это Дурову может грозить до 10 лет тюрьмы.

Судья также ввел в отношении предпринимателя судебный контроль с запретом покидать Францию. Помимо этого, Дуров должен внести залог в размере 5 миллионов евро и являться в полицейский участок дважды в неделю.

В прокуратуре Парижа уточнили, что предварительное расследование против Telegram началось еще в феврале этого года из-за почти полного отсутствия ответа на судебные запросы.

