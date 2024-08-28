Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 16:30

Происшествия

Бывшая девушка Павла Дурова заявила, что он бил их малолетнего ребенка

Бывшая девушка Павла Дурова заявила, что он бил их малолетнего ребенка

Основатель Telegram Павла Дурова доставлен в суд

Прокуратура Франции опубликует заявление по поводу задержания Павла Дурова 28 августа

28 августа истекает срок задержания основателя Telegram Павла Дурова

Новости мира: в Бразилии смог от пожаров в тропических лесах дошел до города

Новости регионов: житель Братска поджег салон китайских автомобилей

Топливный склад загорелся после атаки украинского БПЛА в Ростовской области

Новости регионов: более 400 специалистов задействовано в тушении лесных пожаров в Туве

Столичные полицейские задержали мужчину, который вырвал сиденье в вагоне метро

Новости регионов: дым с мусорного полигона накрыл город Шахты в Ростовской области

В Швейцарии ведут расследование дела, в рамках которого бывшая девушка Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что он избивал их общего ребенка. В результате этого мальчик получил сотрясение мозга.

Тем временем основатель Telegram остается под стражей во Франции. Парижские СМИ сообщают, что его уже доставили в суд. Также пишут, что в розыск объявили его брата Николая. Ордеры на арест обоих были выданы 25 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиятехнологииза рубежомвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика