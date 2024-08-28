Бывшая девушка Павла Дурова заявила, что он бил их малолетнего ребенка

В Швейцарии ведут расследование дела, в рамках которого бывшая девушка Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что он избивал их общего ребенка. В результате этого мальчик получил сотрясение мозга.

Тем временем основатель Telegram остается под стражей во Франции. Парижские СМИ сообщают, что его уже доставили в суд. Также пишут, что в розыск объявили его брата Николая. Ордеры на арест обоих были выданы 25 марта.

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