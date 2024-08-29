Новости регионов: улицы Новосибирска заволокло густым туманом

Улицы Новосибирска заволокло густым туманом. Эффектными фото жители делятся в социальных сетях. Подобную картину могут наблюдать также жители Новокузнецка и Омска. Ввиду тумана местные аэропорты вынуждены были скорректировать расписание с учетом задержек с вылетом и прилетом.

Тем временем в Иркутске ученые Института солнечно-земной физики впервые обнаружили нехимическую плазменную дыру в ионосфере. Полагают, что она возникла после взрыва космического корабля Starship в сентябре 2023 года. Ученые уверены, что это явление поможет лучше изучить устройство околоземного космического пространства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

