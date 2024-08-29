Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 08:30

Новости

Новости регионов: улицы Новосибирска заволокло густым туманом

Новости регионов: улицы Новосибирска заволокло густым туманом

Новости регионов: ливни с грозами и шквалистым ветром накрыли Пермский край

Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Суджанском районе Курской области

Новости регионов: житель Братска поджег салон китайских автомобилей

Топливный склад загорелся после атаки украинского БПЛА в Ростовской области

Новости регионов: более 400 специалистов задействовано в тушении лесных пожаров в Туве

Новости регионов: дым с мусорного полигона накрыл город Шахты в Ростовской области

Новости регионов: легковая машина вылетела с трассы на выезде из Нижневартовска

Новости регионов: городскую больницу затопило в Сочи

Новости регионов: общая площадь пожара под Феодосией составляет 150 гектаров

Улицы Новосибирска заволокло густым туманом. Эффектными фото жители делятся в социальных сетях. Подобную картину могут наблюдать также жители Новокузнецка и Омска. Ввиду тумана местные аэропорты вынуждены были скорректировать расписание с учетом задержек с вылетом и прилетом.

Тем временем в Иркутске ученые Института солнечно-земной физики впервые обнаружили нехимическую плазменную дыру в ионосфере. Полагают, что она возникла после взрыва космического корабля Starship в сентябре 2023 года. Ученые уверены, что это явление поможет лучше изучить устройство околоземного космического пространства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпогоданаукавидеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика