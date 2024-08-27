Новости регионов: мощный ливень подтопил Сочи

Дороги и тротуары Сочи скрылись под водой, после того, как на курорт обрушился залповый ливень. Основной удар стихии пришелся на Адлерский и Хостинский районы. У жилого комплекса "Морская Симфония" подтопило федеральную трассу, в воде оказалось несколько автомобилей. Для работы спецтехники пришлось перекрывать движение.



Тем временем туриста спасли на горе Фишт в Адыгее. При спуске с вершины 50-летний мужчина упал в трещину Большого Фиштинского ледника. Первую помощь туристу оказал врач из поисково-спасательного отряда МЧС России. Травмы оказались серьезными и передвигаться мужчина не мог. Поэтому пострадавшего на вертолете эвакуировали с высоты 2,5 километра в Сочи.



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