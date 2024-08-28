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28 августа, 15:25

Политика

Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью, а также еще один – над Курской. Об этом пишет Минобороны РФ.

Попытки киевского режима атаковать объекты на территории РФ были пресечены с 11:20 до 13:30 по московскому времени.

За прошедшую ночь 28 августа российские силы уничтожили 12 БПЛА ВСУ над Воронежской и Ростовской областями. Также над Курской областью была сбита украинская ракета, а в Кировской области ликвидировали еще пять беспилотников.

Топливный склад загорелся после атаки украинского БПЛА в Ростовской области

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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