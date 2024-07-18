СК завел дело о теракте на девушку, которая подожгла машину подмосковной полиции

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следователи завели уголовное дело о теракте в связи с тем, что девушка на территории отдела МВД в Подмосковье подожгла полицейский автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По версии следствия, 17 июля 20-летняя девушка, взяв бутылку с зажигательной смесью, приехала в отдел правоохранительных органов, где по требованию неизвестных подожгла служебную машину. В результате происшествия никто не пострадал.

Девушку, по информации ведомства, сразу же задержали. В ближайшее время ей предъявят обвинение и назначат меру пресечения. Сейчас сотрудники полиции ищут организаторов поджога.

Следователи уже провели обыск по месту жительства подозреваемой, изъяв гаджеты, одежду и канистру. Кроме того, назначена компьютерно-техническая и криминалистическая экспертизы.

Ранее суд избрал меру пресечения троим подросткам, которые подожгли дом с пенсионеркой в Ступине. В результате хулиганских действий 73-летняя женщина погибла. Двоих обвиняемых поместили под стражу, еще одного отправили под домашний арест.

