Поджигатель общежития в Москве приговорен к пожизненному сроку

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд в Москве приговорил 60-летнего уроженца Белгородской области, обвиняемого в поджоге общежития в здании отеля "МКМ" в феврале 2023 года, к пожизненному сроку. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на столичную прокуратуру.

В ведомстве заявили, что осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. При этом гражданские иски потерпевших удовлетворены на сумму более 15 миллионов рублей.

Пожар произошел 21 февраля прошлого года на пятом этаже 16-этажного здания, в котором, помимо общежития, располагался отель "МКМ". В результате инцидента погибли семеро человек.

По факту произошедшего возбудили три уголовных дела: об убийстве двух или более лиц, об умышленном повреждении имущества и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Поджигателя задержали в феврале того же года. Следователи выяснили, что он совершил преступление из-за неприязни к соседям. Однако сам мужчина опроверг это и заявил, что ни с кем не конфликтовал, а просто среагировал на стук за стеной.

