Пожар площадью 4,8 тысячи "квадратов" вспыхнул в ярославском Любиме

Фото: vk.com/"Подслушано в Любиме"

Пожар площадью 4,8 тысячи квадратных метров произошел в городе Любиме Ярославской области, сообщается в телеграм-канале МЧС.

Там горит складское помещение с обувью. В здании частично обрушилась кровля.

Склад расположен на Советской улице, 77. На месте работают более 40 специалистов и 12 единиц техники.

24 июня крупный пожар произошел во Фрязине. Огонь охватил семь этажей 8-этажного здания, он распространился на площади в 5 тысяч квадратных метров.

Спасатели ликвидировали открытое горение вечером того же дня, но целиком потушить пламя смогли лишь днем 25 июня.

К вечеру в здании вновь начался пожар. Причиной мог стать поднявшийся ветер, который раздул тлеющий очаг. Спустя время пожарные ликвидировали возгорание.

В результате пожара погибли шесть человек, из них двое выпали из окна. По факту произошедшего возбужденоуголовное дело.