РИА Новости: сгоревшее во Фрязине здание признано опасным

Фото: телеграм-канал "Говорит и показывает Москва"

Сгоревшее здание бывшего НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине признано опасным для нахождения внутри из-за обрушений, передает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Как сказал собеседник агентства, несущие конструкции повело от температуры. В здании появились дополнительные обрушения, которые выявили при последнем обследовании по поиску пострадавших 26 июня.

"После этого в здание никто не заходил. Как дальше будет проводиться работа со зданием, неизвестно. Ситуация непростая", – отметил источник.

Здание бывшего НИИ "Платан" во Фрязине загорелось 24 июня. Огонь охватил семь этажей 8-этажного здания, он распространился на площади в 5 000 квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение вечером того же дня, но целиком потушить пламя смогли лишь днем 25 июня.

Однако уже к вечеру в здании вновь начался пожар. Причиной мог стать поднявшийся ветер, который раздул тлеющий очаг. Спустя время пожарные ликвидировали возгорание.

В результате пожара погибли шесть человек, из них двое выпали из окна. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Правоохранители задержали замгендиректора компании "Исприн" и представителя собственника объекта. По версии следствия, замгендиректора фирмы, вступив в сговор с представителем собственника здания, оказывали арендаторам услуги по предоставлению им помещений для ведения своей деятельности, получая за это деньги. Однако безопасность в ходе оказания услуг они не обеспечили.