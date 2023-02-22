Задержан подозреваемый в поджоге общежития в Москве

Фото: МЧС России

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге общежития на Международной улице в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления СК РФ.

"Задержан уроженец Белгородской области, который в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", – рассказали в ведомстве.

Пожар произошел накануне вечером. Огонь охватил пятый этаж 16-этажного здания, в котором, помимо общежития, расположен отель "МКМ". К полуночи возгорание удалось потушить.

В результате ЧП, по последним данным, погибли семь человек, двое из которых – дети.

По факту происшествия возбудили три уголовных дела: об убийстве двух или более лиц, совершенном общеопасным способом, об умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



Новости часа: СК рассматривает поджог как одну из версий пожара в отеле "МКМ" в Москве

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