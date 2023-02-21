Пожар произошел в отеле "МКМ" в Москве

Видео: Москва 24

Людей пришлось оперативно эвакуировать из здания отеля "МКМ" на Международной улице из-за пожара.

Возгорание произошло в доме №15. Экстренные службы сообщили ТАСС, что троих граждан спасли по маршевым лестницам.

В МЧС уточнили, что удалось спасти 11 человек, семь из которых – дети. Людей продолжают выводить на улицу.

Ранее пожар вспыхнул в торговом центре на Кольцевой улице в подмосковной Лобне. В результате случившегося погибли два человека.

По предварительным данным, ими стали сотрудница ателье и работник автошколы. Еще двое пострадали. Из магазина эвакуировали 20 человек.



Видео: Москва 24

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