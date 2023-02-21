21 февраля, 22:30Происшествия
Пожар произошел в отеле "МКМ" в Москве
Возгорание произошло в доме №15. Экстренные службы сообщили ТАСС, что троих граждан спасли по маршевым лестницам.
В МЧС уточнили, что удалось спасти 11 человек, семь из которых – дети. Людей продолжают выводить на улицу.
Ранее пожар вспыхнул в торговом центре на Кольцевой улице в подмосковной Лобне. В результате случившегося погибли два человека.
По предварительным данным, ими стали сотрудница ателье и работник автошколы. Еще двое пострадали. Из магазина эвакуировали 20 человек.
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