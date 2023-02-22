Число погибших при пожаре в отеле Москвы увеличилось до 7 человек

Фото: Прокуратура Москвы

Число погибших в результате пожара в отеле "МКМ" на Международной улице в центре Москвы выросло до семи человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

"Один пострадавший умер в больнице, тем самым общее количество погибших составляет семь человек. Среди них двое детей", – сказал собеседник агентства.

В экстренных службах уточнили, что пострадали в результате пожара 11 человек. Из них девятерых госпитализировали, а двоим оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Пожар произошел в доме №15 на Международной улице вечером 21 февраля. Из горящего здания было эвакуировано 200 человек.

В 23:43 21 февраля спасатели объявили о полной ликвидации пожара. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Следственный комитет по факту ЧП возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование взял на личный контроль прокурор Москвы Денис Попов.

Видео: Прокуратура Москвы

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