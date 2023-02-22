СК возбудил уголовное дело после пожара в отеле "МКМ" в Москве, где погибли шесть человек

Фото: Прокуратура Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после пожара в отеле "МКМ" на Международной улице в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – указано в сообщении.

Уточняется, что расследование находится на личном контроле прокурора Москвы Дениса Попова.

Пожар вспыхнул в отеле "МКМ" на Международной улице вечером 21 февраля. Из горящего здания было эвакуировано 200 человек.

Согласно последним данным, в пожаре погибли шесть человек, среди которых двое детей. Пострадали девять человек, которым была оказана вся необходимая медицинская помощь.

В 23:43 21 февраля пожарные сообщили о полной ликвидации пожара. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров.

Видео: Прокуратура Москвы

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