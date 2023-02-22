Врио начальника ГУ МЧС Москвы и его водитель госпитализированы после ДТП в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врио начальника ГУ МЧС Москвы Юрий Ткаченко и его водитель были госпитализированы после ДТП, они следовали к месту пожара в отеле "МКМ" на Международной улице. Об этом со ссылкой на пресс-службу главка сообщает ТАСС.

"При следовании на пожар по адресу: Международная, дом 15, в результате ДТП пострадал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по г. Москве Юрий Ткаченко и его водитель", – указано в сообщении.

Уточняется, что в данный момент Ткаченко с водителем были госпитализированы в лечебные учреждения. В пресс-службе уточнили, что другие участники движения и виновник ДТП не пострадали.

Пожар вспыхнул в отеле "МКМ" на Международной улице вечером 21 февраля. Из горящего здания эвакуировали 200 человек. По последним данным в пожаре погибли шесть человек, среди которых двое детей.

В 23:43 21 февраля пожарные объявили о полной ликвидации пожара. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров.

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