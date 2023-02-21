Шесть человек, в их числе двое детей, погибли при пожаре в отеле "МКМ" в Москве

Фото: МЧС России

Шестеро человек погибли в результате пожара в отеле "МКМ" на Международной улице в Москве, двое из них – дети. Об этом со ссылкой на МЧС России сообщает ТАСС.

"В результате пожара погибли шесть человек. Четыре взрослых и два ребенка", – заявил собеседник агентства.

Сообщается, что пострадали не менее девяти человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Возгорание произошло вечером 21 февраля. Из горящего здания эвакуировали 200 человек.

Пожар был локализован на площади в 100 квадратных метров, пожарные совершают поквартирный обход.

Ранее пожар вспыхнул в торговом центре на Кольцевой улице в подмосковной Лобне. В результате случившегося погибли два человека.

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