Административное здание загорелось в Кургане на площади 400 кв м

Фото: телеграм-канал ''МЧС России''

В Кургане загорелось двухэтажное административное здание на площади 400 квадратных метров, пожару присвоили повышенный ранг сложности. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС.

"Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар по повышенному рангу на площади 400 квадратных метров в двухэтажном административном здании в городе Кургане по улице Омская, 181", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что пожар удалось локализовать. В настоящее время в тушении задействованы 60 спасателей и 19 единиц спецтехники. Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.

Ранее порядка 16 голов крупного рогатого скота погибли в результате пожара, произошедшего на территории животноводческого комплекса в колхозе имени Ленина в селе Янгискаин Гафурийского района Башкирии. Площадь пожара составила 1 400 квадратных метров.



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