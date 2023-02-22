Пожар в отеле "МКМ" в Москве потушен

Пожар в отеле "МКМ" на Международной улице в центре Москвы полностью ликвидирован. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России сообщает ТАСС.

"В 23:43 мск объявлена полная ликвидация пожара. В настоящее время проводится проливка и разбор завалов", – заявили в пресс-службе.

Уточняется, что площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Огонь вспыхнул в доме №15 на Международной улице вечером 21 февраля. Из горящего здания эвакуировали 200 человек.

Согласно последним данным, в пожаре погибли шесть человек, среди которых двое детей. Пострадали девять человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Видео: МЧС России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!