Пожар на складе в Красноярске локализовали на площади 13,2 тыс "квадратов"

Фото: МЧС России

Пожар на складе готовой продукции завода холодильников "Бирюса" локализован на площади 13 200 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"В 15:30 по московскому времени пожар локализован на площади 13 200 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Возгорание произошло на Свердловской улице. Экстренные службы получили сообщение о возгорании в здании склада в 07:22 по московскому времени.

На место ЧП незамедлительно отправили сотрудников регионального управления МЧС. После прибытия спасателей из здания эвакуировали 10 человек.

В связи с распространением огня в его ликвидации задействовали 123 человека и 43 единицы техники. По данным прокуратуры, в здании находится партия холодильников.

Позже стало известно, что здание склада частично обрушилось.



Склад загорелся в Красноярске

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