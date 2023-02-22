СК рассматривает поджог как одну из версий пожара в отеле "МКМ" в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичный Следственный комитет рассматривает поджог как одну из версий пожара, произошедшего в отеле "МКМ" в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Следствием рассматриваются различные версии, в том числе и поджог", – говорится в сообщении.

По последним данным, в результате ЧП погибли 7 человек. Среди них – двое детей.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства и причины гибели людей в рамках уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Для этого из отеля изъяли служебную документацию и организовали ряд экспертиз, в том числе служебно-медицинскую и пожарно-техническую.



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