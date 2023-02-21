Пять человек пострадали в результате пожара в отеле "МКМ" в Москве

Фото: МЧС России

МЧС России по столице сообщило о пяти пострадавших в результате пожара в отеле "МКМ" на Международной улице в Москве. Ведомство рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Всего из горящего здания эвакуированы 200 человек. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали пять человек, из них один ребенок", – говорится в публикации.

Пожар локализовали на площади 100 квадратных метров. В настоящее время в доме проводится поквартирная проверка.

Ранее людей пришлось оперативно эвакуировать из здания отеля "МКМ" из-за пожара. Возгорание произошло в доме №15.

До этого пожар вспыхнул в торговом центре на Кольцевой улице в подмосковной Лобне. В результате случившегося погибли два человека.



Два человека погибли при пожаре в магазине в Лобне

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