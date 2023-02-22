Склад холодильников частично обрушился от пожара в Красноярске

Фото: МЧС России

В Красноярске частично обрушились строительные конструкции горящего здания склада, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пожарного.

Отмечается, что спасатель доложил мэру города Владиславу Логинову, что площадь пожара возросла до 13 тысяч квадратных метров.

В свою очередь, глава Красноярска заявил ТАСС о возможности перехода огня на другие здания и сооружения.

Информация о возгорании поступила в 07:22 по московскому времени. ЧП произошло на Свердловской улице в доме 6а.

Сперва говорилось о площади пожара в 2,5 тысячи "квадратов", потом она постоянно увеличивалась, в последний раз – до 12,5 тысячи квадратных метров. С огнем борются 123 человека и 43 единицы техники.

В прокуратуре сообщили, что на горящем складе хранится партия холодильников. Ведомство организовало проверку по факту пожара.



Склад загорелся в Красноярске

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