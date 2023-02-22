Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до 12,5 тысячи "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась с 7 до 12,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС.

С огнем борются 123 человека и 43 единицы техники. В прокуратуре сообщили, что на горящем складе хранится партия холодильников.

Информация о возгорании поступила в 07:22 по московскому времени. ЧП произошло на Свердловской улице, в доме 6а. К тушению сперва привлекли 37 человек и 12 единиц техники, позже силы нарастили.

Согласно данным 2ГИС, в здании также находятся спортивно-развлекательный центр, фитнес-клуб и автосервис.

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