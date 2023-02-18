Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в Тульской области

Фото: СУ СК России по Тульской области

Четыре человека погибли в результате пожара, который произошел 18 февраля в частном доме в Тульской области. О происшествии рассказало Следственное управление СК РФ по региону в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня около 19:00 силами регионального МЧС России ликвидировано открытое горение частного дома. После тушения пожара были обнаружены тела женщины 1954 года рождения, мужчины 1983 года рождения и двоих детей 2012 и 2021 годов рождения", – сообщается в публикации.

По данному инциденту завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Ранее в торговом центре на Сокольнической площади на востоке Москвы произошел пожар.

По словам источника, площадь пожара составила восемь квадратных метров, возгорание было ликвидировано. В результате происшествия пострадал один человек, который находится в тяжелом состоянии.



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