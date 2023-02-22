11:46Происшествия
Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до 7 тыс "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Площадь пожара на складе готовой продукции завода холодильников "Бирюса" в Красноярске увеличилась до 7 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин.
"Площадь пожара увеличилась до 7 000 квадратных метров", – приводят слова Лисина в телеграм-канале МЧС России.
Из горящего здания уже эвакуировали 10 человек. Информации о пострадавших не поступало.
Тушение крупного возгорания осложняет большая загрузка помещений горючим. Спасатели МЧС продолжают прикладывать усилия для ликвидации огня.
ЧП произошло на Свердловской улице. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 07:22 по московскому времени.
На место ЧП были отправлены 37 спасателей и 12 единиц техники. В настоящее время их число увеличено более чем до 70 и 25 соответственно.
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