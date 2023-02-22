Склад с пластиковой крошкой загорелся в Ступине

Склад с пластиковой крошкой загорелся в подмосковном Ступине. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России.

"Горит неэксплуатируемое двухэтажное этажное строение на улице Загородная 9/4 в городском округе Ступино", – говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров. Спасатели уже приступили к ликвидации пожара.

О пострадавших не сообщалось.

Накануне произошло возгорание в отеле "МКМ" на Международной улице в Москве. Жертвами ЧП, по последним данным, стали 7 человек. Среди погибших были двое детей.



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