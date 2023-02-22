22 февраля, 21:27Происшествия
Подозреваемый в поджоге общежития в Москве заявил, что не конфликтовал с соседями
"Не было конфликтов. Какие конфликты? Те в стенку постучали, я вышел и спросил: "Чего вы стучите?" – заявил он сотруднику столичного СК.
Пожар произошел вечером 21 февраля. Огонь охватил пятый этаж 16-этажного здания, в котором, помимо общежития, расположен отель "МКМ". К полуночи возгорание удалось потушить.
В результате ЧП, по последним данным, погибли семь человек, двое из которых – дети.
По факту происшествия возбудили три уголовных дела: об убийстве двух или более лиц, совершенном общеопасным способом, об умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Новости часа: СК рассматривает поджог как одну из версий пожара в отеле "МКМ" в Москве
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