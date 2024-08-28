Дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области

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Беспилотный летательный аппарат атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельниче Кировской области. В результате случившегося обошлось без жертв и возгораний, сообщил губернатор региона Александр Соколов в своем телеграм-канале.

"Несколько минут назад совершен прилет БПЛА в Котельнич. Жертв нет", – написал он.

Глава области уточнил, что ситуация находится под контролем. На месте происшествия работают глава города Олег Исмаилов и профильные службы.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 12 украинских дронов самолетного типа над Воронежской и Ростовской областями. Киевский режим попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, сообщили в Минобороны РФ.

После атаки БПЛА в Каменском районе Ростовской области загорелся топливный склад. В результате пожара никто не пострадал. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует.

