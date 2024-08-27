Ребенок погиб при атаке БПЛА ВСУ в Запорожье

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Ребенок погиб при атаке украинского дрона по гражданскому автомобилю в Запорожской области, рассказал глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, в момент атаки машина приближалась к городу Пологи. В салоне находилась семья из пяти человек. Все пассажиры получили ранения разной степени тяжести, в том числе еще один несовершеннолетний, уточнил Балицкий.

"Приношу искренние соболезнования семье, потерявшей ребенка", – написал губернатор, добавив, что сейчас все пострадавшие находятся в больнице, где им оказывается необходимая помощь.

Балицкий подчеркнул, что противник видел и понимал, по кому он направляет удар, и целенаправленно бил по мирным жителям.

"Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму", – заявил глава региона.

Ранее ВСУ нанесли удар по запорожскому селу Владовка. В результате атаки пострадали два жителя Черниговки. До этого украинский дрон обстрелял автобус в Лисичанске, в результате чего погибли три человека. При атаке ранения получил как минимум 31 человек, включая 12-летнего ребенка.

