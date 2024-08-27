Глава Белгородской области заявил о попытке ВСУ прорваться через границу

Фото: AP/ТАСС/24th Mechanised Brigade

ВСУ пытаются прорваться через границу Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По данным министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Как подчеркнул глава региона, российские военные проводят плановые работы.

Гладков призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Из-за сложной оперативной обстановки в регионе ограничили въезд в село Вязовое Краснояружского района. Специальные комиссии разъяснят жителям порядок отселения, выплат и другую информацию. До этого был закрыт въезд в пять населенных пунктов Грайворонского и Валуйского округов. Речь идет о селе Новостроевка-Вторая и поселках Совхозном, Доброполье и Казачок, а также селе Новопетровка.

Владимир Путин также поручил обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной матпомощи жителям приграничья, а также направить из бюджета средства для компенсации ущерба, нанесенного промышленным и сельскохозяйственным предприятиям в Белгородской, Брянской и Курской областях. Кабмину также поручено содействовать в трудоустройстве граждан, эвакуированных с территорий этих областей.

