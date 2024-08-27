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"Почта России" сделала бесплатной отправку посылок жителям Курской и Белгородской областей, сообщили в компании.

Кроме того, жители этих областей смогут бесплатно отправить посылку в любой другой регион страны. Вес посылок при этом не должен превышать 10 килограммов. Количество же посылок от одного отправителя не ограничено.

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи гражданам в приграничье, а также направить из бюджета средства для компенсации ущерба, нанесенного промышленным и сельскохозяйственным предприятиям в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Кабмину также поручено содействовать в трудоустройстве граждан, эвакуированных с территорий этих областей, и рассмотреть возможность зачисления эвакуированных из приграничья студентов на бюджет с предоставлением общежития. Президент подчеркнул, что при этом необходимо обеспечить бесперебойный доступ к подвижной радиотелефонной связи и интернету в областях.

Бои с военнослужащими ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

