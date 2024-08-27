Еще пятеро жителей Белгородской области пострадали от атак ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате атак украинских войск по Белгородской области пострадали еще пятеро мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

После атаки беспилотника в селе Репяховка Краснояружского района в местную больницу обратились мужчина и женщина. Медики диагностировали у них сотрясение головного мозга. После оказания помощи их отпустили домой на амбулаторное лечение. Кроме того, в селе были повреждены три автомобиля.

В селе Косилове Грайворонского городского округа дрон-камикадзе влетел в частный дом. В результате взрыва три женщины получили осколочные ранения. Их доставляют в белгородскую больницу. В самом доме были выбиты окна и повреждены стены.

Два FPV-дрона атаковали ранее легковой автомобиль на участке трассы Красная Яруга – Вязовое в Белгородской области. В результате двое мирных жителей получили ранения: мужчина и 17-летняя девушка.

Еще восемь человек находятся в тяжелом состоянии после обстрела ВСУ поселка Ракитное. Трое детей находятся в состоянии средней степени тяжести, двоим помощь оказана на месте.