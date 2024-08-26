Четыре украинские ракеты уничтожены над Курской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО вечером 26 августа уничтожили четыре украинские ракеты над территорией Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что ВСУ были выпущены тактические ракеты "Точка-У". Они были сбиты около 21:45 по московскому времени.

Утром 26 августа средства ПВО ликвидировали несколько БПЛА в Саратовской области, однако обломки беспилотников попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе.

При воздушной атаке в Саратове пострадали четыре человека. Одну женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу, еще троим пострадавшим оказали помощь на месте.

Частичные повреждения в областном центре получил жилой комплекс на Предмостовой площади. В Энгельсе в результате атаки дронов был поврежден многоэтажный дом на улице Пушкина, пострадавших нет.