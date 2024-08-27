Власти Белгородской области ограничат въезд в село Вязовое с 27 августа

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Въезд в село Вязовое Краснояружского района Белгородской области ограничат с 27 августа из-за сложной оперативной обстановки. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Он также планирует обсудить с оперштабом решение по отселению сел Дроновка и Пороз Грайворонского округа, а также села Старый Хутор Валуйского округа.

Специальные комиссии будут разъяснять жителям порядок отселения, выплат и другую информацию.

"В селе Вязовое Краснояружского района с сегодняшнего дня введен тот же режим, который действует в селе Колотиловка", – указал глава региона.

С 19 августа въезд в пять населенных пунктов Грайворонского и Валуйского округов закрыли. Речь идет о селе Новостроевка-Вторая и поселках Совхозном, Доброполье и Казачок, а также селе Новопетровка.

Ранее в результате атак украинских войск по Белгородской области пострадали еще пятеро мирных жителей. После атаки беспилотника в селе Репяховка Краснояружского района в местную больницу обратились мужчина и женщина. Медики диагностировали у них сотрясение головного мозга.

