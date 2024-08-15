Новости регионов: под Анапой водитель микроавтобуса заснул за рулем и попал в аварию

Под Анапой водитель микроавтобуса, в котором находилось 19 человек, уснул и попал в аварию. Обошлось без жертв, при этом семь человек получили травмы. На месте ДТП работают полицейские.

В Ингушетии введен режим ЧС из-за гибели урожая от аномальной жары. Температура воздуха там держится 35–40 градусов тепла и выше, а осадков не было уже более 10 дней. В "Россельхозцентре" заявили, что превентивных мер для снижения рисков потерь урожая оказалось недостаточно.

В Крыму археологи откопали постройку, которой, как полагают, не менее 800 лет. Объект находится в Бахчисарайском районе в центре древнего города на плато Эски-Кермен. Толщина стен, украшенных разными деталями, достигает метра. По мнению историков, это мог быть дом знатного жителя или даже правителя региона.

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