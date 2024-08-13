Новости регионов: Волгоград накрыла песчаная буря

Волгоград на несколько минут оказался в центре пустыни – по городу пронеслась песчаная буря. Сильный ветер срывал спутниковые тарелки, кондиционеры забились песком. Местным жителям в помещении пришлось надевать маски и очки.

А на Иркутск обрушилась водная стихия. В регионе зафиксировали грозы с мощными ливнями. После раскатов грома у припаркованных машин срабатывала сигнализация. На подтопленных улицах образовались заторы. В некоторых районах города выпал град размером с перепелиное яйцо.

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