Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 07:30

Новости

Новости регионов: Волгоград накрыла песчаная буря

Новости регионов: Волгоград накрыла песчаная буря

Из Курской области эвакуировали более 121 тысячи человек

Новости регионов: в "Народном фронте" показали, как идет сбор помощи для Курской области

В Курской области 180 тыс человек подлежат эвакуации из-за обстрелов со стороны ВСУ

ВСУ применили химоружие в Курской области

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об увеличении числа обстрелов региона

Пешеходную галерею построят между станцией "Потапово" и остановкой городского транспорта

Глава "Росатома" назвал ночную атаку на ЗАЭС выходом на новый уровень атомной агрессии

Новости регионов: сотни туристов задержались на островах Попова и Рейнеке из-за шторма

Новости регионов: молния стала причиной крупного пожара под Нижним Новгородом

Волгоград на несколько минут оказался в центре пустыни – по городу пронеслась песчаная буря. Сильный ветер срывал спутниковые тарелки, кондиционеры забились песком. Местным жителям в помещении пришлось надевать маски и очки.

А на Иркутск обрушилась водная стихия. В регионе зафиксировали грозы с мощными ливнями. После раскатов грома у припаркованных машин срабатывала сигнализация. На подтопленных улицах образовались заторы. В некоторых районах города выпал град размером с перепелиное яйцо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпогодавидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика