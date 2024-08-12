Новости регионов: удар молнии спровоцировал пожар в жилом доме под Нижним Новгородом

Гроза под Нижним Новгородом стала причиной крупного пожара. В Кстовском районе от удара молнии загорелся частный дом. Огонь успел уничтожить крышу и второй этаж. Сообщают, что в коттедже проживала семья – родители и четверо детей. В момент происшествия их не было дома.

Тем временем в горах Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС спасли иностранца. Во время подъема на гору Джангикош участнику туристической группы из Белоруссии стало плохо. Специалисты Эльбрусского спасательного отряда эвакуировали 34-летнего мужчину в Нальчик и передали его врачам.

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