Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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12 августа, 07:30

Происшествия

Новости регионов: удар молнии спровоцировал пожар в жилом доме под Нижним Новгородом

Новости регионов: удар молнии спровоцировал пожар в жилом доме под Нижним Новгородом

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Гроза под Нижним Новгородом стала причиной крупного пожара. В Кстовском районе от удара молнии загорелся частный дом. Огонь успел уничтожить крышу и второй этаж. Сообщают, что в коттедже проживала семья – родители и четверо детей. В момент происшествия их не было дома.

Тем временем в горах Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС спасли иностранца. Во время подъема на гору Джангикош участнику туристической группы из Белоруссии стало плохо. Специалисты Эльбрусского спасательного отряда эвакуировали 34-летнего мужчину в Нальчик и передали его врачам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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