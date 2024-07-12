Sukhoi Superjet 100 упал в Подмосковье

Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Подмосковье. Как пишет ТАСС со ссылкой на источники, самолет разбился в районе деревни Апраксино. Он выполнял тестовый полет после ремонта, на борту было три члена экипажа. Официальной информации пока нет.

В социальных сетях публикуют видео с дымом из лесополосы и пишут, что инцидент произошел под Коломной. Очевидцы пишут в Сети, что к предполагаемому месту происшествия едут 10 машин скорой помощи и автомобили спасателей.

Транспортная прокуратура проверяет информацию о ЧП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.