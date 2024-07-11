Новости мира: пилот спас от крушения сразу два самолета в США

В США пилот спас от крушения сразу два самолета. Лайнеры почти столкнулись в небе возле аэропорта. Диспетчер ошибся и разрешил одновременно взлет и посадку, из-за чего траектории пересеклись. Один из пилотов успел вовремя совершить маневр – в итоге самолеты разминулись на расстоянии всего в 200 метров. Федеральное управление гражданской авиации США ведет расследование.

Тем временем десятки рейсов отменили и задержали из-за активности вулкана Этна на Сицилии. Самый высокий действующий вулкан в Европе выбросил столб пепла, который сейчас рассеивается. Аэропорт Катании находится от него всего в 50 километрах. Часть самолетов перенаправили на посадку в Палермо.

Между тем в Бразилии полицейский выстрелил вратарю в ногу во время драки на матче. После финального свистка у кромки поля стадиона футболисты решили "разобраться по-мужски". Их пришлось разнимать полицейским. Один из них выстрелил из травматического пистолета. Резиновая пуля попала в ногу голкипера. Дежурившая на матче медицинская бригада оказала ему первую помощь прямо на поле, затем футболиста увезли в госпиталь.

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