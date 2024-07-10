Число пострадавших в ДТП с автобусом в Удмуртии выросло до 25 человек

Фото: госавтоинспекция.рф

По последним данным, при ДТП с автобусом и автомобилем в Удмуртии пострадали 25 человек, пятеро из которых были госпитализированы, рассказал в своем телеграм-канале председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Он уточнил, что в момент аварии в автобусе находились 46 человек, включая водителя.

В числе пострадавших оказались пятеро детей, которых медики направили на амбулаторное лечение, уточнил Семенов. При этом трое из госпитализированных в настоящее время остаются в реанимации. За остальными пассажирами выехал автобус из Перми.

Кроме того, в Воткинск, где произошло ДТП, были направлены два психолога, которые должны будут помочь людям справиться с пережитым стрессом и напряжением.

Семенов обратил внимание, что на данный момент движение по автомобильной дороге в месте аварии ограничено. Он также выразил соболезнования близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

ДТП произошло днем 10 июля в Воткинском районе республики недалеко от деревни Пихтовка, когда автобус Setra двигался из Ижевска в направлении Перми. В Госавтоинспекции Удмуртии подчеркнули, что причиной аварии мог стать выезд автомобиля Lada Granta на встречную полосу.

Изначально региональный Минздрав сообщил о 22 пострадавших, включая троих детей, и двух погибших.