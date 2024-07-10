10 июля, 18:44Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Удмуртии выросло до 25 человек
Фото: госавтоинспекция.рф
По последним данным, при ДТП с автобусом и автомобилем в Удмуртии пострадали 25 человек, пятеро из которых были госпитализированы, рассказал в своем телеграм-канале председатель правительства республики Ярослав Семенов.
Он уточнил, что в момент аварии в автобусе находились 46 человек, включая водителя.
В числе пострадавших оказались пятеро детей, которых медики направили на амбулаторное лечение, уточнил Семенов. При этом трое из госпитализированных в настоящее время остаются в реанимации. За остальными пассажирами выехал автобус из Перми.
Кроме того, в Воткинск, где произошло ДТП, были направлены два психолога, которые должны будут помочь людям справиться с пережитым стрессом и напряжением.
Семенов обратил внимание, что на данный момент движение по автомобильной дороге в месте аварии ограничено. Он также выразил соболезнования близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
ДТП произошло днем 10 июля в Воткинском районе республики недалеко от деревни Пихтовка, когда автобус Setra двигался из Ижевска в направлении Перми. В Госавтоинспекции Удмуртии подчеркнули, что причиной аварии мог стать выезд автомобиля Lada Granta на встречную полосу.
Изначально региональный Минздрав сообщил о 22 пострадавших, включая троих детей, и двух погибших.
Два человека погибли в ДТП с участием четырех автомобилей в подмосковных Люберцах