ДТП на путях произошло на Загородном шоссе

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

На Загородном шоссе в районе остановки "Севастопольский проспект, 1" произошло ДТП на путях, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Из-за аварии задерживаются трамваи № 26 и 38. Маршруты временно изменены.

В Дептрансе рекомендовали пассажирам быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

В Красноярском крае 17 человек, среди которых семеро детей, пострадали в результате аварии. Водитель рейсового автобуса обгонял попутный "КамАЗ" на 41-м километре трассы Ачинск – Ужур – Троицкое и столкнулся с ним. После этого автобус и грузовик съехали в кювет. Всех пострадавших госпитализировали.

