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07 июля, 23:15

Транспорт

Ливень прошел в Санкт-Петербурге

Ливень прошел в Санкт-Петербурге

Школа вождения самокатов открылась в Москве

Пулково возобновил отправку и прием самолетов после приостановки из-за непогоды

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В Санкт-Петербурге прошел сильный дождь, порывы ветра достигали 23 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности. В Пулково приостанавливали отправку самолетов, а те, что должны были приземлиться, отправлялись на запасные аэродромы.

Крыша многоквартирного дома вспыхнула в Дербенте. Огонь распространился на 500 "квадратов", сообщили в МЧС. Предварительно, пострадавших нет. Жителей дома эвакуировали. Возгорание уже локализовали. Угрозы распространения нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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