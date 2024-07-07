Ливень прошел в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел сильный дождь, порывы ветра достигали 23 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности. В Пулково приостанавливали отправку самолетов, а те, что должны были приземлиться, отправлялись на запасные аэродромы.

Крыша многоквартирного дома вспыхнула в Дербенте. Огонь распространился на 500 "квадратов", сообщили в МЧС. Предварительно, пострадавших нет. Жителей дома эвакуировали. Возгорание уже локализовали. Угрозы распространения нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.