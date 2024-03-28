На портале mos.ru теперь можно изменить льготную категорию для получения карты москвича

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оформление карты москвича для тех горожан, которые относятся к нескольким льготным категориям, стало удобнее – льготную категорию теперь можно изменить на портале mos.ru. Об этом рассказали в департаменте информационных технологий Москвы.

"Теперь, если при проверке указанной жителем льготной категории не подтвердилось его право на выбранный вид транспортного приложения, категорию можно изменить в личном кабинете пользователя на mos.ru после получения соответствующего уведомления", – передает портал мэра и правительства Москвы.

В департаменте отметили, что каждый год более миллиона человек подают заявление на получение карты москвича, и более 11% из них относятся сразу к нескольким льготным категориям. Раньше, если для выбранного в заявлении вида транспортного приложения льготная категория не подтверждалась, автоматически приходил отказ, и подавать заявку нужно было заново. Теперь же в уже заполненном заявлении можно выбрать другую льготную категорию, что сократит срок получения карты москвича.

При заполнении заявления на оформление карты москвича жителю Москвы необходимо перечислить все льготные категории, которые у него есть. При выборе вида транспортного приложения в форме автоматически будет отображена категория с максимальной льготой на проезд, которую можно сменить по желанию пользователя. Если во время проверки заявления льгота не была подтверждена, то в личный кабинет пользователя поступит уведомление с предложением изменить категорию.

Именную карту москвича могут получить учащиеся, студенты, пенсионеры, горожане с инвалидностью, члены многодетных семей и другие.

Ранее сообщалось, что Москва предоставит жителям с инвалидностью дополнительные средства, если они сами смогут купить технические средства реабилитации (ТСР). Уточняется, что в столице живут около миллиона человек с инвалидностью, из которых более 50 тысяч детей. Им предоставляются технические средства реабилитации как в натуральной форме, так и в виде компенсации за их покупку.

ТСР можно купить, применив электронный социальный сертификат, который числится на карте "Мир". В список технических средств реабилитации включается около 550 предметов: абсорбирующее белье, коляски, ортопедическая обувь, протезы рук и ног, противопролежневые подушки и матрасы и многое другое.