Автомобилист приговорен к 8 годам колонии за смертельный наезд на ребенка в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд приговорил 46-летнего москвича Юрия Пастушенко к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Он признан виновным в пьяном ДТП, в котором погиб ребенок, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, инцидент случился 6 августа 2023 года. Пастушенко ехал пьяным за рулем Skoda Yeti по Кронштадтскому бульвару, превышая скорость. Он выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Мужчина сбил мальчика, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Ребенок скончался на месте происшествия, а Пастушенко скрылся с места аварии.

Автомобилист признан виновным по четвертой части уголовной статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Суд лишил Пастушенко водительских прав на три года.

Ранее суд арестовал 27-летнего обвиняемого в смертельном ДТП под Можайском и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа 2024 года. Трагедия случилась днем 8 июня на автодороге у деревни Киселево. По данным следствия, мужчина за рулем Maserati не справился с управлением и на большой скорости наехал на автобусную остановку, где находились трое детей.